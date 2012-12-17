БИНБАНК открыл новый дополнительный офис в Ростове-на-Дону

В четверг, 13 декабря 2012 года, приступил к осуществлению банковских операций новый, восьмой по счету дополнительный офис «Стачки» филиала ОАО «БИНБАНК» в Ростове-на-Дону по адресу: Россия, 344116, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 31.

Офис ориентирован на обслуживание частных клиентов. Жителям города и области предлагается широкий спектр услуг, таких как банковские вклады, потребительские кредиты, пластиковые карты. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и прочими.

Режим работы офиса «Стачки»:

с понедельника по пятницу - с 09-00 до 20-00, без перерыва,

суббота – c 10-00 до 17-00, без перерыва,

выходной день - воскресенье.

Расширение филиальной сети проходит в четком соответствии с принятой в 2012 году стратегией развития Банка. Так, только за этот год открылось 12 дополнительных офисов Банка в Барнауле, Краснодаре, Москве, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Челябинске. На данный момент сеть продаж БИНБАНКа насчитывает 132 офиса в 34 регионах РФ, в том числе 29 в Москве. Филиал БИНБАНКа в Ростове-на-Дону, работая с января 2002 года, стал одним из крупнейших участников рынка финансовых услуг региона. В городе функционируют восемь офисов, два из которых ориентированы на обслуживание частных клиентов, а шесть, являясь универсальными подразделениями Банка, предоставляют полный спектр услуг, как частным, так и корпоративным клиентам.

Более подробную информацию об услугах можно получить, позвонив в ДО «Стачки» по телефону (863)223-90-34 или в информационный центр Банка по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75 (из городов России бесплатные звонки).

