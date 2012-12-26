БИНБАНК открыл в Новосибирске новый дополнительный офис

В среду, 26 декабря 2012 года, приступил к обслуживанию юридических и физических лиц дополнительный офис «Заельцовский» филиала ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске, расположенный по адресу: Россия, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 157/1. Это шестой офис в городе и регионе.

Дополнительный офис «Заельцовский» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады, потребительские кредиты, пластиковые карты. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и прочими. Корпоративные клиенты могут получить оперативное и качественное обслуживание по следующим видам услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, перечисление заработной платы сотрудникам на пластиковые карты и прочее.

В дополнительном офисе установлен банкомат. С его помощью в круглосуточном режиме можно осуществить оплату услуг городской телефонной сети, операторов сотовой связи, ЖКХ, снять наличные с пластиковой карты любого банка, пополнить счета пластиковых карт БИНБАНКа, получить информацию об остатке на карте, совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу.

Режим работы офиса «Заельцовский»

Время обслуживания корпоративных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 09-30 до 17-30, без перерыва,

выходные дни - суббота, воскресенье.

Время обслуживания частных клиентов:

с понедельника по пятницу - с 09-00 до 20-00,

в субботу - с 10-00 до 17-00, без перерыва,

выходной день - воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса «Заельцовский» можно получить в информационном центре Банка по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.

