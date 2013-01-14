ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию БИНБАНКа на 3 млрд рублей.

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ОАО "БИНБАНК" на 3 млрд рублей. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 10102562В015D от 11.01.2013 г. Решение о проведении допэмиссии было принято с целью увеличения уставного капитала БИНБАНКа на 1,5 млрд рублей до 7,165 млрд рублей. Количество размещаемых ценных бумаг составляет 7500000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 200 рублей за акцию. Цена размещения одной акции установлена на уровне 400 рублей. Допэмиссия проводится по закрытой подписке в пользу ООО "ТрейдВест". С учетом цены размещения акций собственный капитал Банка увеличится на 3 млрд рублей.

В рамках принятой стратегии БИНБАНКа идет планомерное увеличение акционерного капитала. По итогам дополнительной эмиссии обыкновенных акций в июле 2012 года собственный капитал Банка увеличился на 3 млрд рублей. В сентябре прошлого года акционером Банка было произведено увеличение капитала посредством вливания в капитал 1 млрд рублей. Размер собственного капитала БИНБАНКа по состоянию на 1 января 2013 года достиг 18,5 млрд рублей.

