Елена Мозжухина назначена на должность Исполнительного директора БИНБАНКа

Елена Мозжухина назначена на должность Исполнительного директора БИНБАНКа. В настоящее время Банк готовит документы для согласования кандидатуры г-жи Мозжухиной в Московское ГУ Банка России на должность старшего вице-президента, члена Правления БИНБАНКа.

В БИНБАНКе г-жа Мозжухина будет отвечать за юридическое сопровождение деятельности Банка: поддержку всех бизнес-процессов, банковских продуктов, а также судебную защиту интересов Банка. Первоочередными задачами, поставленными перед Еленой, являются аудит системы правого обеспечения и построение единого правового поля в Банке.

Елена Мозжухина родилась в Московской области. В 1996 году с отличием окончила Юридический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.

Имеет более чем 15-летний опыт работы в банковской сфере. Елена начала свою карьеру как банковский юрист в АКБ ДиалогБанк (ЗАО) в мае 1997 года. С января 1999 года по декабрь 2012 года г-жа Мозжухина работала в ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (до переименования в 2001 году – ЗАО «Банк Развития и Реструктурирования», в 2006 году – ЗАО «ДельтаБанк»), где прошла путь от старшего юрисконсульта до начальника Юридического управления (с 2007 года) и члена Правления (с 2009 года).

