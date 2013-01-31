БИНБАНК продлевает действие сезонного вклада "Чудесный процент"

ОАО "БИНБАНК" продлевает действие сезонного вклада «Чудесный процент» до 28 февраля 2013 года включительно.

Напоминаем, что срочный сберегательный вклад «Чудесный процент» можно открыть в рублях РФ, Евро или долларах США на срок – от трёх месяцев до двух лет. Минимальная сумма вклада - 30000 руб., 1000 в долл.США/евро. Возможны дополнительные взносы, минимальная сумма которых составляет 1000 руб., /50 долл.США/ евро. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Кроме этого, возможна пролонгация, при которой вклад «Чудесный процент» автоматически перезаключается на вклад «Доходный+» с опцией пополнения*. Вклад «Чудесный процент» позволяет не только накопить средства, но и получить значительный доход, особенно если денежные средства размещаются на два года. В этом случае максимальные ставки по вкладу могут достигать 11,5% годовых в рублях, 6,3% в долларах США и 5,9% в евро».

По вкладу «Чудесный процент» установлены следующие годовые процентные ставки (в зависимости от суммы и срока размещения):

На первоначальную сумму вклада:

- на 91 день - в рублях 7,2-7,7%; долларах США 4,1-4,5%; евро 3,5 – 3,8%

- на 181 день – в рублях 8,7-9,2%; долларах США 5,05-5,45%; евро 4,15 – 4,6%

- на 365 дней – в рублях 9,7-11.10%; долларах США 5,6-6,0%; евро 4,95 – 5, 2%

- на 548 дней – в рублях 10,2-11.25%; долларах США 5,8 -6,2%; евро 5,0 – 5,4%

- на 730 дней – в рублях 10,3-11,5%; долларах США 5,9 -6,3%; евро 5,5 – 5,9%

В случае частичного снятия денежных средств или досрочного расторжения договора вклада процентная ставка по вкладу составит 0,001% годовых.

С более подробной информацией о вкладе «Чудесный процент», Вы сможете ознакомиться, обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.



* Вклад на срок 91 день пролонгируется на вклад «Доходный+» без опции пополнения.

