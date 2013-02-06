БИНБАНК за 2012 год выпустил аккредитивы и гарантии на общую сумму свыше 90 млн долларов США

За 2012 год БИНБАНК выпустил аккредитивы и гарантии на общую сумму 94,3 млн долларов США. Выпуск аккредитивов осуществлялся в рамках договоров под закупку сырья, оборудования и продуктов питания из Европы и Азии. Также были выпущены гарантии в обеспечение обязательств клиентов Банка в пользу Центральной Акцизной Таможни, в обеспечение пассажирских перевозок в пользу Международной Воздушной Транспортной Ассоциации. Ряд гарантий был выпущен в пользу ФТС России. Подтверждающими и исполняющими банками выступили: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VTB BANK DEUTSCHLAND, LANDESBANK BERLIN, Thе Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, COMMERZBANK AG.

«Аккредитив - это наиболее безопасная и востребованная форма расчетов, обеспечивающая точное выполнение условий контракта всеми сторонами торговой сделки»,- отметил Юрий Амвросиев, директор департамента Международного бизнеса и финансовых институтов БИНБАНКа.



