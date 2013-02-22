БИНБАНК разместил 3 серию Еврокомерческих бумаг

ОАО «БИНБАНК» в середине февраля 2013 года успешно разместил 3 серию программы Еврокомерческих нот (ЕСР) на сумму 60 млн долларов США под 7,5% годовых в рамках программы ECP, зарегистрированной летом 2012 года. Организаторами выпуска являются BCP Securities и ЗАО «ВТБ Капитал».

По итогам встреч с инвесторами было принято решение увеличить срок бумаги до года. Банк провел road-show в начале февраля 2013 года. Презентации состоялись в исторических финансовых центрах Швейцарии – Цюрихе и Женевае. По словам Старшего Вице-президента БИНБАНКа, Ирины Комаровой, на протяжении многих лет Банк сотрудничает с западными финансовыми институтами, зарекомендовал себя как серьезный, надежный партнер финансового рынка. «Нам приятно видеть среди инвесторов старых партнеров, и мы надеемся, что их ряды будут пополняться с увеличением присутствия БИНБАНКа на международных рынках капитала»,- прокомментировала г-жа Комарова.

70% книги заявок составили швейцарские частные фонды, банки и инвестиционные компании. В результате активного спроса на бумаги 3 серии среди российских и западных инвесторов, предварительно, Банк рассматривает возможность разместить 4 серию бумаг с полугодовым сроком в следующем месяце.

В прошлом году БИНБАНК привлек два транша по программе ЕСР на общую сумму 57 млн долларов США. Основными инвесторами выступили банки и инвестиционные компании/фонды России ряда европейских стран, Азии и Австралии.

