Открытие нового дополнительного офиса БИНБАНКа в Казани

В понедельник, 25 февраля 2013 года, приступил к обслуживанию физических лиц новый дополнительный офис БИНБАНКа в Казани, расположенный по адресу: Россия, 420073, РТ, г. Казань, Советский район, ул. Гвардейская, д. 31/42. Это уже 2-ая по счету точка продаж в региональной сети Казанского филиала.

Дополнительный офис "Гвардейский" предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, денежные переводы по системам Western Union, Юнистрим и Contact в российских рублях и в иностранной валюте, потребительские кредиты, выпуск доходных, дебетовых и кредитных пластиковых карт. Кроме того, клиенты филиала могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, кассового обслуживания и пр.

В дополнительном офисе установлен терминал банковского самообслуживания (ТБС). С его помощью все желающие в течение 24 часов в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи (как наличными, так и со счета пластиковой карты), обменять иностранную валюту (доллары США/Евро) на российские рубли, снять наличные с пластиковой карты любого банка-эмитента, пополнить наличными счет любой пластиковой карты БИНБАНКа, получить информацию об остатке на пластиковой карте БИНБАНКа, совершить валютно-обменные операции по выгодному курсу.



Режим работы дополнительного офиса в Казани:

Обслуживание частных клиентов:

с понедельника по пятницу - c 9-00 до 20-00

в субботу - с 10-00 до 17-00

без перерыва на обед

выходной день: воскресенье.

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить по телефону (843) 526-04-72 в Казани, или в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

