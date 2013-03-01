БИНБАНК предлагает юбилейный вклад «2013»

ОАО «БИНБАНК» предлагает своим клиентам открыть на выгодных условиях специальный юбилейный вклад «2013», в честь 20-летия, которое Банк отмечает в этом году.

Вклад «2013» можно открыть в рублях, евро или долларах США на 372 дня, которые делятся на 4 процентных периода по 93 дня каждый. В зависимости от суммы вклада и срока процентного периода ставка составляет от 6,5% до 13% годовых в рублях, от 3,5% до 7% годовых в долларах США и от 3% до 6,5% годовых в Евро*.

По выбору клиента начисленные проценты каждые 93 дня капитализируются или выплачиваются на текущий счет. Минимальная сумма вклада - 20000 руб., 700 в долл. США/Евро.

«Вклад действительно получился юбилейным. Круглую дату БИНБАНК отмечает в 2013 году – 20 лет, 13% - максимальная ставка по новому депозиту, - рассказывает директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа Антон Маслий. - У предложения есть ряд других преимуществ, помимо ставки. Например, мы предусмотрели возможность пополнения вклада без ограничений на любую сумму, повышение процентной ставки по вкладу при увеличении суммы вклада и периода размещения, а также возможность досрочного расторжения договора без потери процентов за предыдущий процентный период».

Юбилейный вклад «2013» можно открыть во всех московских офисах БИНБАНКа с 1 марта по 31 декабря текущего года, а в региональных точках продаж эта услуга станет доступна с 18 марта 2013 года.

С более подробной информацией о новом вкладе «2013» можно ознакомиться на сайте Банка, или обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 (800) 200-50-75.

