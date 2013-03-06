Комментарий БИНБАНКа на рейтинговые действия агентства Moody’s

6 марта 2013 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service осуществило следующие рейтинговые действия в отношении БИНБАНКа:

• Долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валюте снижен

c “B2” до “Сaa1”;

• Рейтинг финансовой устойчивости снижен с “E+” до “E”;

• Рейтинг по национальной шкале снижен с “Baa1.ru” до “Ba1.ru”;

• Краткосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валюте

подтвержден на прежнем уровне Not Prime;

• Присвоен прогноз по всем рейтингам «Стабильный».



По мнению агентства, основными причинами снижения рейтинга стали: низкий уровень достаточности капитала (в соответствии с проведенным агентством стресс-тестом), низкий уровень доходности и рискованная кредитная политика.



Тем не менее, в пост-кризисный период БИНБАНК демонстрировал исключительно положительную динамику в своих финансовых показателях, учитывая, что в 2010 году запустил долгосрочную стратегию, оказывающую ощутимое давление на прибыльность и капитализацию. По результатам 9 месяцев 2012 года Банк получил чистую прибыль по МСФО в объеме 521 млн рублей против 207 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Банк продолжил работу над снижением концентраций кредитного портфеля на отрасли (строительство/недвижимость) и на 20 крупнейших заемщиков, которые исторически считались основными факторами, сдерживающими рейтинг Банка. В целях гарантирования успешной реализации стратегии БИНБАНКа основной акционер Банка осуществил в течение 2012 года несколько вливаний в капитал: 4 млрд рублей в капитал 1 уровня и 50 млн долларов США в капитал 2 уровня. Кроме того, в начале 2013 года была зарегистрирована очередная допэмиссия на сумму 3 млрд рублей. Последние значительные вливания еще раз подтверждают намерения собственника придерживаться ранее озвученных планов по развитию Банка.



«Последние два года наш Банк находится в активной инвестиционной стадии», - отмечает Микаил Шишханов, Президент и основной акционер БИНБАНКа. «Именно этим фактом и объясняется невысокая динамика прибыли Банка: был запущен карточный проект прямого обслуживания Эlixir, а также направление премиального обслуживания B&N Exclusive. В этом году мы продолжим инвестировать в IT-технологии банка и расширение филиальной сети. Данные инвестиции осуществляются в рамках принятой бизнес-стратегии, которая ориентирована на создание универсального коммерческого банка, способного демонстрировать долгосрочный устойчивый рост», - добавляет г-н Шишханов.



«Мы понимаем, что основным толчком к данным рейтинговым действиям для агентства стал тот факт, что Еврозона находится в тисках рецессии. Понятны опасения Moody’s, что в случае возникновения негативных тенденций в соответствии с кризисным сценарием ожидаемые потери по кредитному портфелю российских банков существенно увеличатся, и они утратят способность адекватно абсорбировать убытки. Однако мы считаем, что агентство необоснованно негативно в своих опасениях, сильно ужесточив требования к капитализации российских банков. Проведенный агентством стресс-тест по уровню капитализации излишне жесткий и не учитывает текущее качество активов и кредитную политику каждого конкретного банка. По нашим оценкам, снижение рейтинга не окажет существенного влияния на деятельность и рост Банка», - отметила Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.

