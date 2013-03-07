БИНБАНК в числе победителей конкурса «Город для всех 2012»

БИНБАНК стал победителем московского общегородского конкурса «Город для всех 2012» в номинации «Офисные центры и предприятия», который оценивает приспособление городских объектов для маломобильных горожан.

Конкурс «Город для всех» проводится в Москве с 2009 года, в нем участвуют как городские организации: учреждения культуры, социальные объекты, жилые дома, дворовые территории, так и коммерческие объекты – офисные здания, торговые точки, промышленные предприятия и т.п. Цель конкурса: создание в городе комфортных условий для проживания и перемещения людей с ограниченными возможностями.

В данном конкурсе участвовал Центральный офис БИНБАНКа, расположенный по адресу Известковой переулок д.3, оборудованный пологим пандусом с низким бордюром, подъемной платформой во входной зоне, специальным подъемным устройством на лестницу в холле 1 этажа, парковочными местами для инвалидов на подземной стоянке Банка, специальной маркировкой и удобным расположением кнопок управления в одном из лифтов.

«Зачастую такие детали, как высокий бордюр, отсутствие поручней, высоко расположенные кнопки в лифте становятся непреодолимой преградой для людей с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что техническое оснащение офисов БИНБАНКа обеспечат максимальный комфорт и удобство для всех наших клиентов», - отметила Екатерина Моисеева, начальник управления по связям с общественностью БИНБАНКа.

