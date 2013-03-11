Курьерская доставка Карты Эlixir – лично в руки клиенту

Начиная с марта 2013 года, доставка карт Эlixir осуществляется курьерской службой «КартаНаДом» группы СПСР. Теперь клиент сможет получить любой карточный продукт из линейки Эlixir лично в руки, указав удобное время и место.



Чтобы оформить кредитную карту Эlixir, необходимо оставить электронную заявку в специальном разделе на сайте www.elixirbank.ru. Кредитное решение принимается в течение 60 секунд. Клиент получает на указанный в заявлении номер телефона SMS с уведомлением о результатах рассмотрения заявки. Следующий этап – будущему держателю карты по телефону звонит курьер, чтобы уточнить адрес и время доставки карты. Затем курьер привозит карту по указанному адресу и подписывает документы об оформлении карты. PIN-код владелец карты устанавливает автоматически, обратившись в информационный центр Эlixir.



«Эlixir предлагает новый формат банковских услуг: мы принимаем кредитное решение за 60 секунд, гарантируем доставку карты в кратчайшие сроки в любое удобное для клиента место. Мы сфокусированы на предоставлении самого высокого уровня сервиса для наших клиентов, а курьерская доставка предполагает оперативное выполнение услуги и комфорт для клиента, которому никуда не требуется идти», - отмечает Первый вице-президент БИНБАНКа Камаль Буши.



Жители Москвы гарантированно получают карты в течение 24-х часов, доставка в другие города России занимает не более 5-ти дней. Курьерская доставка осуществляется бесплатно.



Ознакомиться с условиями выпуска и обслуживания карточных продуктов Эlixir можно на сайте www.elixirbank.ru или по телефону информационного центра: 8 800 3333 444 (звонок по России бесплатный).

