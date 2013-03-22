Чистая прибыль БИНБАНКа по МСФО за 2012 год выросла в 3,7 раз, составив 752 млн рублей

БИНБАНК подвел итоги деятельности за 2012 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по консолидированной Группе*.

Так, за отчетный период финансовый результат деятельности Группы по итогам 2012 года вырос в 3,7 раз и составил 752 млн рублей (202 млн рублей в 2011 году). Совокупные активы Группы увеличились на 33% и составили 169,1 млрд рублей (127,3 млрд рублей в 2011 году). В основном, рост активов обусловлен увеличением объема кредитного портфеля до 85,6 млрд рублей (71,3 млрд рублей в 2011 году) и торгового портфеля ценных бумаг до 18 млрд рублей (15,8 млрд рублей годом ранее). Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 18% и составили 76,4 млрд рублей. Согласно стратегии развития в 2012 году Группа заметно увеличила объемы розничного кредитования, в результате чего портфель кредитов частным клиентам вырос на 36% и составил 9,2 млрд рублей.

Благодаря постоянному мониторингу качества кредитного портфеля и успешной реализации мер по борьбе с просроченной задолженностью, по состоянию на 1 января 2013 года доля NPL 90+ в кредитном портфеле Группы снизилась c 4,9% до 3,3%. Следует отметить, что уровень данного показателя у Группы ниже среднего по рынку.

Вложения в ценные бумаги увеличились в основном за счет корпоративных облигаций – высоколиквидных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ.

Объем совокупных обязательств Группы на конец 2012 года составил 156,7 млрд рублей, увеличившись на 31% (119,6 млрд рублей на конец 2011 года). Основу роста пассивной базы составили средства клиентов 136,5 млрд рублей (+36% по данной статье пассивов), выпущенные ценные бумаги 5 млрд рублей (+278%) в связи с размещением 1 и 2 серий еврокоммерческих бумаг и субординированные займы 6 млрд рублей (+26%).

Основным источником ресурсной базы по-прежнему являются средства частных вкладчиков, которые выросли с 69,2 млрд рублей до 85,5 млрд рублей (+24%). Однако при этом значительно увеличился и объем средств юридических лиц с 31,2 млрд рублей до 50,9 млрд рублей (+63%), в основном за счет госкомпаний.

Капитал 1 уровня вырос с 7,7 млрд рублей до 12,5 млрд рублей (+61%). Положительная динамика была обеспечена как за счет вливаний в капитал 1 уровня в объеме 4 млрд. рублей, так и полученной прибыли. Уровень достаточности капитала 1 уровня в соответствии с подходом Базель 1 составил 8,3% (общего капитала – 12,3%), что значительно превышает нормативные показатели и свидетельствует о хорошем уровне капитализации. На 2013 год Банком запланировано очередное увеличение уставного капитала на 3 млрд рублей (выпуск акций уже был зарегистрирован Банком России в январе 2013 г.).

Процентный доход Группы составил 13,7 млрд рублей, увеличившись на 32% по сравнению с результатом на конец 2011 года. Чистый процентный доход (до создания резервов) возрос с 3,8 млрд рублей до 4,3 млрд. рублей. Чистые непроцентные доходы также увеличились до 3,7 млрд рублей (+74%), в основном, за счет комиссионного дохода и дохода от операций с ценными бумагами и иностранной валютой.

Показатели рентабельности активов и капитала существенно улучшились: ROAA 0,5% (против 0,2% на конец 2011 г.), ROAE 7,4% (против 2,8% на конец 2011 г.).



На 1 января 2013 года филиальная сеть Банка представлена в 34 регионах Российской Федерации и насчитывает 134 точки: 30 филиалов, 94 дополнительных офиса, 3 операционных офиса, 6 операционных касс вне кассового узла и 1 представительство. В течение 2012 года Банк открыл 14 новых офисов: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ульяновске, Челябинске, Барнауле, Краснодаре и других городах, включая 2 офиса премиального обслуживания B&N Exclusive.



*Подробную информацию о Группе см. на сайте ОАО «БИНБАНК» в отчетности по МСФО.

