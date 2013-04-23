БИНБАНК присутствует в социальных сетях Facebook и ВКонтакте и приглашает всех вступить в группу друзей Банка.
Теперь Вы сможете не только получать в режиме онлайн последнюю информацию о банке, узнавать новости об акциях и предложениях Банка, но также открыть для себя БИНБАНК с новой стороны, познакомиться ближе с сотрудниками банка, поучаствовать в конкурсах и опросах.
География Банка становится все шире, сегодня БИНБАНК предоставляет свои услуги уже в 52 городах, 34 регионах России. Клиенты БИНБАНКа, находясь в удалении друг от друга, благодаря общению в группах социальных сетей могут почувствовать себя ближе к Банку, ближе друг к другу. Мы будем рассказывать о банковской жизни, о наших сотрудниках, делиться успехами, и, конечно, помогать разбираться в любых ситуациях нашим клиентам, поддерживая их советами и дополнительной информацией о продуктах и услугах, предлагаемых БИНБАНКом.
«Наша цель — установить долгосрочные и доверительные отношения c клиентами БИНБАНКа. Присутствие банка в социальных сетях позволяет повысить уровень сервиса, доступность и прозрачность нашей деятельности, повысить лояльность к бренду. Открытый диалог с клиентами — это неоценимый источник обратной связи, который поможет нам улучшать и оптимизировать нашу работу», — говорит Ирина Левина, Руководитель направления SM-коммуникаций, Управления по связям с общественностью.
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