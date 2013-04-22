БИНБАНК получил награду рейтингового агентства «Эксперт РА» «За высокие темпы роста объемов кредитования МСБ»

В четверг, 11 апреля 2013 года, в Москве, в конференц-центре Swissôtel состоялась VIII Ежегодная конференция «Финансы растущему бизнесу».

Организатором конференции выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА». В рамках мероприятия БИНБАНК был награжден почетным дипломом «За высокие темпы роста объемов кредитования МСБ». Присуждение наград проходило на основании аналитического исследования «Эксперт РА»: «Кредитование малого и среднего бизнеса в 2012 году: тотальный банкинг». Темп прироста объемов кредитования сегмента МСБ в БИНБАНКе в прошлом году достиг 85,9%. В программе конференции основным спикером от Банка выступила Алена Ладина, директор департамента организации продаж корпоративного блока БИНБАНКа, которая рассказала о построении эффективной модели работы с микро, малым и средним бизнесом.

Конференция «Финансы растущему бизнесу» проводится с 2005 года и по традиции сопровождает исследование рынка кредитования малого и среднего бизнеса, проводимого «Эксперт РА». В 2009-10 гг. в исследованиях основное внимание уделялось результатам мер государства по поддержке кредитования МСБ. С 2011 года все больше внимания уделяется эффективным стратегиям банков на рынке кредитования МСБ. В 2013 году конференция собрала около 300 делегатов: представителей банков, страховых компаний, лизинговых компаний, государственных органов власти РФ, а также предпринимателей, владельцев компаний МСБ.

