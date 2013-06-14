Новая карта Эlixir OneTwoTrip – возможность путешествовать

Эlixir расширяет линейку своих кредитных продуктов и представляет новую кобрендовую карту, выпущенную совместно с лидером российского рынка онлайн бронирования авиабилетов – компанией OneTwoTrip.



Карта Эlixir OneTwoTrip дает владельцу возможность оплачивать авиабилеты бонусами на сайте www.onetwotrip.com удобным способом - полностью или частично, не дожидаясь, пока накопятся бонусы на полную стоимость авиаперелета. Процесс оплаты не требует от клиента никаких дополнительных действий - купить билет в страну мечты можно в любое время, выбрав на сайте любую авиакомпанию, направление и дату. При этом отсутствие конвертаций миль в рубли позволяет не терять часть стоимости авиабилета из-за хитрых курсов – при оплате 1 бонус всегда равен 1 рублю. Также программа позволяет оплачивать бонусами авиабилеты, включая даже топливные сборы, что делает возможным путешествовать по всему миру абсолютно бесплатно!



Основные преимущества карты Эlixir OneTwoTrip:



• 1000 приветственных бонусов при регистрации на сайте Onetwotrip.com;

• до 2% от всех покупок конвертируются в бонусы;

• дополнительный 1% от стоимости любого авиабилета по программе лояльности ОneТwoТrip;

• промо код, предоставляющий скидку до 2000 рублей на покупку любого билета;

• программа страхования для выезда за рубеж с покрытием до 30 000 евро (данный страховой полис действителен для оформления Шенгенской визы);

• программы страхования личного имущества и недвижимости на время поездки;

• скидки до 30% в лучших отелях Москвы;

• кредитный лимит до 600 000 рублей;

• привлекательные процентные ставки, скидки и специальные предложения в рамках программы привилегий международной платежной системы MasterCard World.



В числе других преимуществ карты – принятие кредитного решения за 60 секунд, доставка карты курьером в любое удобное для клиента место*, льготный период кредитования до 55 дней, доступные каналы погашения по всей России, бесплатная оплата услуг операторов мобильной связи и коммунальных платежей, современная система денежных переводов с карты на карты ТурбоПеревод. Также все держатели карт Эlixir OneTwoTrip получают бесплатное подключение к системе Интернет-банка Эlixir Директ и обслуживание в любой точке мира по телефону 8 800 3333 444 в Эlixir Сервис.



«Я очень рад, что теперь наши клиенты смогут легко и быстро воплощать в жизнь свои мечты о путешествиях», - говорит Камаль Буши, Первый Вице-Президент ОАО «БИНБАНК». – «Карта Эlixir OneTwoTrip – это удобный и выгодный для клиента продукт, который дает доступ к современному банковскому обслуживанию, лучшим предложениям более чем 500 авиакомпаний и широкой программе бонусов и привилегий».



Ознакомиться с условиями выпуска и обслуживания карты Эlixir OneTwoTrip можно на сайте www.elixirbank.ru

или по телефону информационного центра: 8 800 3333 444 (звонок по России бесплатный), а также на сайте www.onetwotrip.com.

