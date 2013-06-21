БИНБАНК выплатил свыше 162 млн рублей купонного дохода за 3-й купонный период по биржевым облигациям серии БО-01

ОАО "БИНБАНК" осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер займа - 4B020102562B от 07.11.2011 г.) за 3-й купонный период в размере 54,1 руб., на одну облигацию, исходя из ставки купона 10,85% годовых. Общий размер выплат по обязательству составил 162 300 000 (Сто шестьдесят два миллиона триста тысяч) рублей.

Напоминаем, что биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены 20 декабря 2011 года, а в декабре 2012 года, дирекцией ЗАО "ФБ ММВБ" было принято решение о включении их в высший "Котировальный список "А" первого уровня", что позволило повысить ликвидность данного облигационного займа и новых эмиссий.

