БИНБАНК запускает программу кредитования «Отличная история»

В БИНБАНКе стартовала программа потребительского кредитования «Отличная история». «Запуская данное предложение, Банк выражает свою благодарность всем добросовестным заемщикам, исправно исполняющим кредитные обязательства как в БИНБАНКе, так и в других банках, и предоставляет им возможность дальнейшего кредитования на более выгодных условиях», - отмечает Юлия Тузовская, руководитель Центра кредитных продуктов БИНБАНКа.

«Тот факт, что добросовестные заемщики будут получать преимущества при выдаче им нового кредита, свидетельствует о развитии российского рынка кредитования по цивилизованному пути, - полагает генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. – Миллионы россиян ответственно относятся к своим кредитным обязательствам и, конечно, достойны получать самые выгодные банковские предложения».



Для клиентов с положительной кредитной историей как в БИНБАНКе, так и в любом другом банке открываются новые возможности:

• Принятие решения о выдаче кредита – не более 3-х дней.

• Процентные ставки ниже, чем среднерыночные по аналогичным продуктам: от 15% до 23 % зависимости от суммы и срока кредита.

• Максимальная сумма кредита – до 3 миллионов рублей!



Кроме того, при оформлении заявки на кредит в рамках программы «Отличная история», предусматривается упрощенный пакет документов:

• при сумме кредита до 500 000 рублей в качестве документа, подтверждающего доход, клиент может предоставить один из документов, по собственному усмотрению, например - загранпаспорт со штампами паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж в течение последних 12 месяцев

• при оформлении заявки на кредит на сумму, превышающую 500 тыс. рублей клиенту необходимо предоставить один любой документ, подтверждающий его доход и копию документа, подтверждающего трудоустройство.



Подать заявку на получение кредита могут не только клиенты БИНБАНКа, но заемщики любых банков с положительной кредитной историей.

С более подробной информацией о новом продукте «Отличная история» можно ознакомиться на сайте Банка или, обратившись в информационный центр по телефону: (800) 555-81-18 (звонок по России – бесплатный).

