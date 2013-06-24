БИНБАНК презентовал в Перми офис в новом формате

В четверг, 20 июня 2013 года, прошла торжественная презентация филиала ОАО «БИНБАНК» в Перми в новом формате, по адресу улица Газеты Звезда д. 27.



В церемонии приняли участие Старший Вице-Президент Петр Морсин, Руководитель блока региональных дирекций БИНБАНКа Алексей Фарафонтов, клиенты и партнеры Банка.



Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие в соответствии с новыми стандартами оформления и обслуживания. Согласно современным принципам создания дизайна интерьера, в каждом офисе необходимо обеспечить для клиентов удобные и комфортные условия получения финансовых услуг.



«Нам важно, чтобы клиент чувствовал себя комфортно во всех отношениях, особенно, когда он приходит в офис БИНБАНКа. Мы постарались создать в наших отделениях позитивную атмосферу – доброжелательный персонал, удобные кресла для ожидания, светлые просторные помещения. Пространство внутри офиса поделено на функциональные зоны, при этом нет никаких границ и линий, очень простая навигация», — рассказал на церемонии открытия старший вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин.



Важная характеристика офиса БИНБАНКа - деление на функциональные зоны по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант, зону обслуживания для всех групп клиентов, включая юридических лиц. Также в обновленном офисе созданы комфортные условия ожидания для посетителей офиса, организован «детский уголок», где родители могут оставить своих детей на время получения банковских услуг. Кроме этого, в режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, где можно совершать многие базовые операции независимо от режима работы офиса.



Режим обслуживания



Физических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

Сб.: 10:00 – 17:00

Без перерыва на обед;

Вс.: выходной день



Юридических лиц:

Пн. – Пт.: 9:00 – 18:00

Без перерыва на обед;

Сб., Вс.: выходные дни





Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить по телефону (342) 237 77 01 в Перми или в едином информационном центре Банка по телефону 8 (800) 555 55 75 (звонки из городов России бесплатны).

