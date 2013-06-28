Продолжая расширять линейку продуктов для частных клиентов, ОАО «БИНБАНК» предлагает новый пакет услуг «Вокруг Света» для всех, кто планирует интересно и безопасно провести свой отпуск.
Новое предложение включает сервисы*, которые могут потребоваться настоящему путешественнику:
• банковскую карту «Вокруг Света»** категории Gold (Visa или MasterCard), выпускаемую БИНБАНКом совместно со швейцарской компанией Braddy S.A. (онлайн-портал бронирования туристических услуг iGlobe.ru). Эта карта предоставляет держателям возможность накапливать и использовать накопленные мили по программе Travel Miles, оплачивая ими любые туристические услуги, а именно:
- авиаперелеты любой из 380 авиакомпаний,
- бронирование более 100 тысяч отелей,
- трансфер,
- аренду автомобиля.
За каждую операцию по карте «Вокруг Света» начисляются мили:
1 миля за каждые 30 рублей, потраченные по карте;
до 7 миль за каждые 40 рублей, потраченные на сайте iGlobe.ru;
• программу страхования путешественника***, которая распространяется на владельцев карты «Вокруг Света» при поездках за рубеж по всему миру с максимальным покрытием для клиента до 30 000 €. Актуальна страховка круглосуточно на весь срок действия карты
• консьерж-сервис путешественника, с помощью которого можно спланировать путешествия, узнать самый короткий маршрут, например, от Милана до Берлина и в каких гостиницах удобнее остановиться;
• бесплатные информационные услуги, действующие по России и всему миру круглосуточно 365 дней в году;
• бонусы и скидки по всему миру в рамках программ лояльностей и привилегий, предоставляемых международными платежными системами Visa Int. и MasterCard Int., которые включают специальные предложения и скидки до 25% в ресторанах, отелях, салонах красоты, фитнес-центрах, медицинских центрах, туристических компаниях, магазинах, бутиках по всему миру.
Помимо этого пакет услуг «Вокруг света» предусматривает ещё ряд дополнительных сервисов, чтобы клиенты смогли оценить неотъемлемые преимущества нового предложения БИНБАНКа: контроль за бюджетом, безопасность средств и экономию времени:
Страхование карты и личных вещей
• средства на карте и личные вещи застрахованы 24 часа в сутки в любой точке мира
лимит страхования средств на карте — 50 000 рублей
лимит страхования личных вещей — 5 000 рублей
Оперативный Инфо-сервис
• получение информации о доступном балансе по карте;
• получение мини-выписки по карте (5 последних операций, осуществлённых с использованием карты);
• блокировка карты по СМС-запросу;
• Email-информирование
• Пополнение телефона с помощью смс
• Доступ в любой точке мира каждый момент времени к Вашему Банку и своим средствам с использованием интернет-банка!
ТурбоПеревод
• Сервис позволяет легко и быстро сделать перевод денежных средств на карту VISA или MasterCard любого другого банка эмитента. Всё что для этого нужно – знать номер банковской карты получателя!
«Мы создали поистине демократичный продукт, рассчитанный на широкий круг клиентов. Несмотря на то, что пакет услуг «Вокруг света» включает в себя большое количество разнообразных услуг, размер комиссии за обслуживание составляет всего 1800 рублей в год»,- отметил Старший Вице-президент БИНБАНКа Петр Морсин
* Сервисы предоставляются Банком и его партнерами
**Банковская карта пакета «Вокруг света» — это не просто платежный инструмент, т.к. наряду с использованием финансовых функций она позволяет получать доход в виде начисленных процентов на остаток собственных средств, размещенных на счете карты. Теперь хранить деньги на карте не только удобно и безопасно, но и выгодно. С банковской картой Вы можете не декларировать денежные средства, находящиеся на счете банковской карты, при выезде за границу
***Страховая программа, основанная на коллективном страховании, реализуется БИНБАНКом совместно с ООО "БИН Страхование"
С более подробной информацией о новом предложении БИНБАНКа "Вокруг света" Вы сможете ознакомиться на сайте Банка (http://www.binbank.ru/private-clients/service-packages/around-the-world/), или обратившись в информационный центр по бесплатному телефону: 8 800 200 50 75.
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