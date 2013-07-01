В Москве открылся новый дополнительный офис БИНБАНКа

В понедельник, 1 июля 2013 года, приступил к обслуживанию клиентов новый универсальный дополнительный офис БИНБАНКа «Новые Черемушки», расположенный по адресу: Россия, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп.1. Управляющим назначена Ека Шония. Это уже 31-ая точка продаж Банка в столице.

Дополнительный офис «Новые Черемушки» предлагает широкий спектр высокотехнологичных продуктов для частных клиентов: банковские вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, выпуск банковских карт. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами по открытию и ведению банковских счетов, расчетно-кассового обслуживания, купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежных переводов и пр.

Корпоративные продукты в первую очередь ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса. Это расчетно-кассовое обслуживание, расчетное обслуживание внешнеторговой деятельности, зарплатные проекты по перечислению заработной платы сотрудников компании на пластиковые карты, эквайринг.

Кроме этого, в режиме 24/7 клиентам доступна зона самообслуживания, в которой установлены информационно-платёжный терминал (ИПТ) и банкомат, что позволяет клиентам совершать многие базовые операции независимо от режима работы офиса.



Режим работы дополнительного офиса



Обслуживание частных клиентов:



с понедельника по пятницу – c 10.00 до 21.00

в субботу - с 11.00 до 18.00

без перерыва на обед

выходной день: воскресенье.



Обслуживание корпоративных клиентов:



с понедельника по пятницу – c 10.00 до 18.00

без перерыва на обед

выходные дни: суббота, воскресенье.



Следуя утвержденной стратегии развития розничного бизнеса, БИНБАНК активно расширяет сеть отделений и реконструирует существующие в соответствии с принципиально новыми стандартами оформления и обслуживания. Офис «Новые Черемушки» оформлен в соответствии со стандартами современного дизайна интерьера, едиными для всей сети отделений БИНБАНКа. Важная характеристика офисов нового формата - деление на функциональные зоны, организуемых по принципу «открытого пространства». Зона обслуживания организована теперь таким образом, чтобы клиент мог совершать все операции в кратчайшие сроки и с максимальным комфортом. Принципиально новое зонирование предусматривает пространство для встречи клиентов, где постоянно находится профессиональный консультант и зону обслуживания для всех групп клиентов. Кроме того, в обновленном офисе созданы комфортные условия ожидания для посетителей офиса.



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

