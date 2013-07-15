В понедельник, 15 июля 2013 года, ОАО «БИНБАНК» запустил новое направление – покупку-продажу памятных монет из драгоценных металлов.
В этом году ассортимент будет представлен монетами, отчеканенными из серебра и золота высочайшей пробы на ведущих мировых монетных дворах. Иностранные монеты интересны своим оригинальным дизайном, необычной композицией, формой, яркостью и высоким качеством чеканки, благодаря чему являются великолепным подарком на все случаи жизни. Все предлагаемые монеты имеют сертификаты, находятся в прозрачных капсулах и упакованы в специально разработанные для них подарочные футляры.
«БИНБАНК сейчас находится на стадии своего активного развития и стремится предлагать своим клиентам целый комплекс качественных продуктов и услуг, идти в ногу со временем. Клиенту вдвойне приятно, когда в банке он может не только открыть счет, получить кредит, оформить банковскую карту, но и найти оригинальный подарок. Достоинство памятных монет состоит в том, что они обычно выпускаются ограниченным тиражом с использованием сложных технологий чеканки. Такие монеты имеют тематическую направленность, и, безусловно, обладают нумизматической ценностью. Это не только оригинальный подарок, но и инвестиционный инструмент, доходность которого привязана к мировым ценам на драгоценные металлы», - отметил Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.
Приобрести монеты можно в следующих московских офисах Банка: Центральный, Маяковский, Парк Культуры, Земляной Вал, Мичуринский, Сокольники.
Полный ассортимент монет представлен на сайте БИНБАНКа: http://www.binbank.ru/private-clients/coins/
Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).
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