Чистая прибыль БИНБАНКа по РСБУ за 1-ое полугодие 2013 года составила 372 млн рублей

В первом полугодии 2013 года в деятельности БИНБАНКа наблюдается положительный рост по всем ключевым показателям.

По данным на 1.07.2013г. чистая прибыль БИНБАНКа по РСБУ после налогообложения составила 372 млн рублей, что на 67% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Согласно утвержденной стратегии до 2012 года БИНБАНК продолжает наращивать объемы кредитования МСБ и активно кредитовать частных клиентов. Кредитный портфель Банка вырос за отчетный период на 30% и составил 107,6 млрд рублей, в том числе, портфель юридических лиц с начала года увеличился на 29% и по данным на 1 июля 2013 года превысил 94 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц вырос на 36% до 13,6 млрд рублей.

На конец первого полугодия 2013 года объем привлеченных средств юридических и физических лиц составил 157 млрд рублей. По состоянию на 01.07.2013г. объем средств корпоративных клиентов составил 66 млрд рублей (+12% с начала года). Банк продолжает развитие розничного направления. Объем привлечения средств физических лиц за 1-ое полугодие 2013 года увеличился на 15% и составил 91 млрд рублей на 01.07.2013г.

В конце первого полугодия Банком успешно было реализовано увеличение собственного капитала на сумму 3 млрд рублей за счет зарегистрированного дополнительного выпуска акций. По состоянию на 1 июля 2013 года собственный капитал Банка составляет 22 млрд рублей, а норматив достаточности капитала 11,13%. В рамках стратегии повышения капитализации в перспективе планируется дальнейшее наращение акционерного капитала.

В рамках программы расширения территориального присутствия Банка в течение 1-го полугодия 2013 года было открыто 20 новых точек. На 1.07.2013г. сеть продаж БИНБАНКа насчитывает 155 офисов.

