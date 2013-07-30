БИНБАНК расширяет перечень услуг для пенсионеров и предлагает всем, кто достиг пенсионного возраста подключиться к новой Пенсионной программе. Данное предложение позволяет перечислить пенсию из Пенсионного фонда РФ (ПФР) напрямую на текущий счет в ОАО «БИНБАНК» и обеспечивает выгодные условия по хранению денежных средств на счете «Пенсионный» и размещению средств во вклад «Достойная пенсия».
«В рамках новой Пенсионной программы клиент имеет возможность получить уникальный набор услуг, который помимо открытия вклада и текущего счета, позволяет воспользоваться большим количеством дополнительных услуг: например, оформление и передача заявления на перечисление пенсии в ПФР, бесплатное оформление доверенности или завещательного распоряжения, а также постоянного поручения о перечислении части пенсии на вклад. Кроме этого хочется отметить, что отсутствует комиссия за снятие пенсионных начислений с текущего счета», - отметил Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.
Условия по срочному вкладу «Достойная пенсия»:
В соответствии с базовыми условиями депозита минимальная сумма вклада составляет 1 000 руб. / 100 долл. США или Евро. Если при открытии вклада клиент оформляет услугу «Постоянное поручение» на перечисление части средств с текущего счета «Пенсионный» на вклад, сумма первоначального взноса составит всего 100 рублей/3 доллара США/3Евро. Срок размещения – от 6 месяцев до 3 лет, максимальная годовая ставка по вкладу: в рублях - 10,25%; в долл. США – 5,25%; в евро - 5,0%. Предусмотрены дополнительные взносы. Способ выплаты процентов зависит от выбора клиента: ежемесячная капитализация, с возможностью снятия в конце срока вклада или выплата на текущий счет «Пенсионный» с возможностью ежемесячного снятия. Кроме этого, по окончании срока хранения вклада, предусмотрена автоматическая пролонгация. Причем, при каждой пролонгации вклада, ставка (для соответствующего срока и суммы) увеличивается на 0,15%. Надбавка увеличивается пропорционально количеству пролонгаций. Начиная с 7 пролонгации, ставка фиксировано увеличивается на 0,9% годовых.
Параметры текущего счета «Пенсионный»:
Текущий счет, для перечислений из ПФР, можно открыть в рублях. Ежемесячно в последний календарный день месяца на остаток по счету начисляется 5% годовых. Оформление заявлений, выдача справок, выписок по счету, писем, дубликатов документов осуществляется бесплатно в любом ближайшем отделении ОАО «БИНБАНК» во всех городах присутствия банка в России.
Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны) или на сайте БИНБАНКа: http://www.binbank.ru/private-clients/deposits/decent-pension/.
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