БИНБАНК в 1-ом полугодии 2013 года выпустил аккредитивы и гарантии на сумму свыше 40 млн долларов США

За первое полугодие 2013 года ОАО «БИНБАНК» выпустил аккредитивы и гарантии на общую сумму порядка 41.5 млн долларов США. Выпуск аккредитивов осуществлялся в рамках договоров под закупку сырья и оборудования из Европы и Японии, сельскохозяйственной продукции из Латинской Америки, а также бытовой техники из Китая. Выпущенные гарантии являлись обеспечением пассажирских перевозок в пользу Международной Воздушной Транспортной Ассоциации. Ряд гарантий был выпущен в пользу таможенных органов РФ. Подтверждающими и исполняющими выступали такие Банки как RAIFFEISEN BANK,VIENNA,AUSTRIA, COMMERZBANK TOKYO BRANCH,VTB Bank Deutschland и другие.