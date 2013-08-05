БИНБАНК вошёл в Топ-10 рейтинга эффективности Интернет-банков для корпоративных клиентов

БИНБАНК вошёл в Топ-10 рейтинга эффективности систем Интернет-банкинга для корпоративных клиентов, подготовленного аналитическим агентством Markswebb Rank & Report в рамках ежегодного исследования Business Internet Banking Rank 2013.



Всего в исследовании приняли участие 20 крупнейших банков среди которых ВТБ24, Сбербанк России, Альфа-банк, Райффайзенбанк и др. В основу методики исследования легла серия глубинных интервью с пользователями систем Интернет-банкинга, представителями компаний-разработчиков и специалистами банков, отвечающими за развитие дистанционных каналов обслуживания юридических лиц, а также кабинетное исследование возможностей, интерфейсов и бизнес-качеств Интернет-банков. Учитывались такие параметры как: функциональность, удобство, безопасность и ценовые качества



«В современном мире число активных пользователей Интернет-банкинга постоянно растет, и это не удивительно. Ведь одним из важнейших его преимуществ является значительная экономия времени. Корпоративные клиенты БИНБАНКа, помимо этого, ценят и возможность оперативного контроля своих финансов и осуществление расчетов в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Развитие и совершенствование системы Интернет-банкинга является для нас приоритетным направлением деятельности. Мы постоянно развиваем системы дистанционного банковского обслуживания с учетом целей развития бизнеса наших клиентов. На данный момент уже около 80% корпоративных клиентов нашего банка являются пользователями системы Интернет – банкинга», - отметила Оксана Леонова, директор департамента разработки продуктов для корпоративных клиентов БИНБАНКа.

