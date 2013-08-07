БИНБАНК эмитировал более 3000 Автокарт с «Пакетом автомобилиста Visa» за первый месяц предоставления продукта. Наибольшим спросом Автокарта пользуется в Центральном, Сибирском и Приволжском округах России. Активнее всего автолюбители оформляют Автокарту категорий "Классика" и "Премиум".
"Нам приятно отметить, что спрос в первый месяц продаж Автокарты превзошел наши ожидания. При сохранении столь высокой динамики спроса Банк уверенно выполнит план по выпуску 5000 Автокарт уже к сентябрю, а не к концу 2013 года, как планировали изначально", - говорит Петр Морсин, Старший Вице-президент БИНБАНКа. «Уверен, что при введении по карте в августе кредитного лимита спрос на продукт еще больше возрастет» - добавляет он.
Держателям Автокарты будет предоставляться кредитный лимит до 600 тыс. рублей. Грейс-период по карте составит до 55 дней.
«Мы рады, что карты БИНБАНКа с «Пакетом автомобилиста Visa» пользуются большим спросом и поздравляем БИНБАНК с успехом нового продукта, - отметил Андрей Вылегжанин, Глава департамента по развитию бизнеса Visa в России. – Принимая во внимания уникальный набор услуг, предоставляемых для держателей Автокарты Visa БИНБАНКа, мы считаем, что на сегодняшний день это одно их самых интересных предложений для российских автомобилистов на рынке платежных карт Visa».
Напомним, что 15 июня БИНБАНК совместно с международной платежной системой Visa и Российским Автомобильным товариществом запустил "Автокарту" с функцией возврата денежных средств и "Пакетом автомобилиста Visa". При оплате данной картой любых покупок и услуг, совершенных на автозаправочных станциях по всему миру, держателю возвращается от 2 до 5% (в зависимости от типа карты) от потраченной суммы. До 15 сентября действует специальная акция, в рамках которой размер возвращаемой суммы составит 10% для держателей карт всех трех категорий.*
На денежные средства, находящиеся на счете Автокарты, в размере, превышающем 10 000 рублей, осуществляется ежемесячное начисление 2 - 6% годовых. Владельцы карты получают скидку при оформлении КАСКО**, а также на аренду автомобилей в компании Hertz. Кроме того, в рамках "Пакета автомобилиста Visa" совместно с РАТ держателям Автокарты предоставляется широкий перечень услуг технической помощи на дороге от РАТ на территории России, Белоруссии, Украины и 45 стран Европы.
Более подробно с условиями использования продукта можно ознакомиться на сайте БИНБАНКа.
* Сумма средств, возвращаемых на карту, не должна превышать 3 500 рублей в месяц.
** до 20% скидки предоставляется в ООО «БИН Страхование»
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