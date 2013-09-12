БИНБАНК внедрил систему принятия кредитных решений FICO Capstone Decision Accelerator (CDA)

ОАО «БИНБАНК» успешно внедрил систему принятия кредитных решений, разработанную компанией FICO (NYSE:FICO) – мировым лидером по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений. Использование FICO Capstone Decision Accelerator (CDA) предполагает достижение желаемого уровня принятия решений, более высокой пропускной способности кредитных заявок, более высокого уровня одобрения при одновременном снижении потерь по кредитному портфелю. Система воплощает в себе мировой опыт FICO в построении моделей принятия решений и используется многими кредитными организациями в России и по всему миру.

Следует отметить, что внедрение такой сложной системы, как FICO CDA заняло всего 2 месяца. При этом учет существующих в Банке риск технологий позволил значительно снизить затраты Банка. Кроме того, технологичность и удобство FICO CDA позволяет Банку развивать и поддерживать решение своими силами, что говорит о высокой экономической эффективности проекта в перспективе.

«Благодаря внедрению FICO CDA мы автоматизируем весь процесс принятия кредитных решений, существенно упрощаем механизм настройки скоринговых моделей и увеличиваем скорость одобрения кредитных заявок. Выбор решения FICO обусловлен параметрами, включающими централизованную обработку правил, поддержку всех возможных кредитных стратегий, возможность поддержки различных продуктов, высокую надежность и производительность и наличие единого хранилища правил для эффективного повторного использования»,- комментирует Денис Королев, директор по Инновациям и Технологиям БИНБАНКа.

«В условиях роста конкуренции на российском рынке кредитования физических лиц повышаются требования к системам принятия решения в банке, - говорит директор российского офиса FICO Евгений Штеманетян. – Все больше банков стремятся использовать самые инновационные и эффективные решения, стремясь обеспечить своим клиентам банковский сервис наилучшего качества».

