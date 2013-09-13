Национальное Рейтинговое Агентство повысило рейтинг кредитоспособности БИНБАНКа

Национальное Рейтинговое Агентство повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «БИНБАНК» до уровня «АА» (очень высокая кредитоспособность, второй уровень) по национальной шкале. Рейтинг кредитоспособности на уровне «АА-» (очень высокая кредитоспособность, третий уровень) был присвоен Банку в 2011 году и подтвержден с позитивным прогнозом в 2012 году.

Агентство отмечает, что повышение рейтинговой оценки обусловлено успешной пошаговой реализацией принятой стратегии, положительной динамикой ключевых показателей. Так, на сегодняшний день БИНБАНК усиливает рыночные позиции в России и стабильно входит в ТОП-40 российских банков по величине активов и капитала. Структура активов хорошо диверсифицирована по классам. Объем выданных Банком клиентских кредитов вырос на 25%. Банк принимает меры по сокращению отраслевой концентрации кредитного портфеля (на секторе строительство-недвижимость), до принятого целевого уровня в 20% (на сегодняшний день – порядка 30%), за счет наращивания займов в секторах энергетики, металлургии, ВПК, бюджетного сектора.

Также аналитики агентства отмечают хорошее качество управления кредитным риском в Банке. Просроченная задолженность продолжила снижаться в абсолютном и относительном выражении (до 2,6% портфеля на 01.07.2013 относительно 4,5% годом ранее).

Сформированный Банком портфель ценных бумаг (доля такого инструмента в активах возросла в рамках периода с 12% до 18%) оценивается со средним уровнем риска. Основу портфеля составляют ОФЗ и долговые обязательства эмитентов ломбардного списка ЦБ РФ.

Собственные средства, поддерживаемые капитализацией прибыли, субординированными займами и эмиссионным доходом, составили на 01.07.2013 года 22 млрд руб. (увеличившись год к году на 24%, что адекватно росту объемов бизнеса) при величине уставного капитала 7,165 млрд руб.

Клиентские ресурсы БИНБАНКа год к году выросли на 35%, до 157 млрд руб. на 01.07.2013 года. Структура клиентской базы является диверсифицированной и устойчивой. Зависимость фондирования от средств крупнейших кредиторов является низкой. Планы Банка включают поэтапное снижение составляющей средств физических лиц в обязательствах. Банк обладает публичной кредитной историей. Объем выпущенных облигаций и векселей 4,6 млрд руб. (2,5% пассивов Банка). Банком утверждена программа выпуска еврокоммерческих бумаг на общую сумму 300 млн долл., в рамках реализации которой успешно размещаются отдельные транши.

По итогам 1 полугодия 2013 года динамика по прибыли – повышательная (371 млн руб. на 01.07.2013 года): чистая прибыль выросла на 67%, в том числе чистый комиссионный доход на 70% (до 1,9 млрд руб.).



«Мы полагаем, что основным драйвером для повышения кредитного рейтинга явилась успешная реализация нашей стратегии развития. В частности, нам удалось достичь положительной динамики по всем ключевым показателям деятельности бизнес-сегментов Банка. Кроме того, за прошедший период мы проделали существенную работу по диверсификации кредитного портфеля и ресурсной базы, что также способствовало повышению кредитного качества Банка», - отметила Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.

