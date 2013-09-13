Национальное Рейтинговое Агентство повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «БИНБАНК» до уровня «АА» (очень высокая кредитоспособность, второй уровень) по национальной шкале. Рейтинг кредитоспособности на уровне «АА-» (очень высокая кредитоспособность, третий уровень) был присвоен Банку в 2011 году и подтвержден с позитивным прогнозом в 2012 году.
Агентство отмечает, что повышение рейтинговой оценки обусловлено успешной пошаговой реализацией принятой стратегии, положительной динамикой ключевых показателей. Так, на сегодняшний день БИНБАНК усиливает рыночные позиции в России и стабильно входит в ТОП-40 российских банков по величине активов и капитала. Структура активов хорошо диверсифицирована по классам. Объем выданных Банком клиентских кредитов вырос на 25%. Банк принимает меры по сокращению отраслевой концентрации кредитного портфеля (на секторе строительство-недвижимость), до принятого целевого уровня в 20% (на сегодняшний день – порядка 30%), за счет наращивания займов в секторах энергетики, металлургии, ВПК, бюджетного сектора.
Также аналитики агентства отмечают хорошее качество управления кредитным риском в Банке. Просроченная задолженность продолжила снижаться в абсолютном и относительном выражении (до 2,6% портфеля на 01.07.2013 относительно 4,5% годом ранее).
Сформированный Банком портфель ценных бумаг (доля такого инструмента в активах возросла в рамках периода с 12% до 18%) оценивается со средним уровнем риска. Основу портфеля составляют ОФЗ и долговые обязательства эмитентов ломбардного списка ЦБ РФ.
Собственные средства, поддерживаемые капитализацией прибыли, субординированными займами и эмиссионным доходом, составили на 01.07.2013 года 22 млрд руб. (увеличившись год к году на 24%, что адекватно росту объемов бизнеса) при величине уставного капитала 7,165 млрд руб.
Клиентские ресурсы БИНБАНКа год к году выросли на 35%, до 157 млрд руб. на 01.07.2013 года. Структура клиентской базы является диверсифицированной и устойчивой. Зависимость фондирования от средств крупнейших кредиторов является низкой. Планы Банка включают поэтапное снижение составляющей средств физических лиц в обязательствах. Банк обладает публичной кредитной историей. Объем выпущенных облигаций и векселей 4,6 млрд руб. (2,5% пассивов Банка). Банком утверждена программа выпуска еврокоммерческих бумаг на общую сумму 300 млн долл., в рамках реализации которой успешно размещаются отдельные транши.
По итогам 1 полугодия 2013 года динамика по прибыли – повышательная (371 млн руб. на 01.07.2013 года): чистая прибыль выросла на 67%, в том числе чистый комиссионный доход на 70% (до 1,9 млрд руб.).
«Мы полагаем, что основным драйвером для повышения кредитного рейтинга явилась успешная реализация нашей стратегии развития. В частности, нам удалось достичь положительной динамики по всем ключевым показателям деятельности бизнес-сегментов Банка. Кроме того, за прошедший период мы проделали существенную работу по диверсификации кредитного портфеля и ресурсной базы, что также способствовало повышению кредитного качества Банка», - отметила Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.
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