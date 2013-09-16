БИНБАНК и Experian внедрили "охотника" для борьбы с мошенниками

БИНБАНК внедрил Hunter – лидирующее на российском финансовом рынке решение по борьбе с мошенничеством, разработанное мировым лидером в области информационно-аналитических и маркетинговых услуг компанией Experian

Внедренное Банком решение Hunter от Experian позволит не только снизить мошеннические риски, но и одновременно ускорить процесс обработки заявки, а, следовательно, сократить время принятия решения о выдаче кредита добропорядочным заемщикам. Так например принятие решения по кредитной карте занимает всего 60 секунд.

Особенность внедрения Hunter в БИНБАНКе заключается в том, что это первое на российском рынке коробочное решение по противодействию мошенничеству. Так называемая коробочная версия решения Hunter - это предподготовленное решение с готовым набором продуктов и правил. Решение было создано с целью ускорения, упрощения и удешевления процесса внедрения решения. С точки зрения функциональности, коробочное решение - это полноценное решение Hunter. Решение внедряется менее чем за 3 месяца, что для банковских продуктов крайне сжатый срок. В пакет поставки решения влючен экспертный набор правил для трех самых распостраненных продуктов: кредитных карт, потребительских кредитов и автокредитов. Правила для выявления риска мошенничества были созданы на основе опыта внедрений и эксплуатации решения в России ведущими кредитными организациями.

"Управление рисками и обеспечение высокого уровня безопасности при выдаче кредитов для нас сейчас задача №1. Банк разработал стратегию развития, которая основывается на стремительном росте кредитного портфеля. Решение такой глобальной задачи подразумевает особенно пристальное внимание к качеству заёмщиков и исключение возможности любых мошеннических схем. Внедренный Банком Hunter выявляет заявки на кредит, информация в которых вызывает подозрения в попытке мошенничества. Hunter указывает сотрудникам банка на конкретный сомнительный пункт в заявлении заемщика, так что у служащего есть возможность принять грамотное решение – исправить случайную ошибку и не потерять клиента, либо пресечь реальную попытку мошенничества. Выбор Hunter был основан на положительном опыте эксплуатации в БИНБАНКе таких продуктов компании Experian как NBSM, Transact SM и Collect SM," - отмечает Директор по ИТ и инновациям БИНБАНКа Денис Королёв.

Комментируя внедрение решения Hunter в БИНБАНКе Даниэль Зеленский, генеральный директор Experian в России и СНГ, отметил: "Продукты Experian позволяют Банку решить задачу быстрого роста и оптимизации розничного кредитного портфеля. Коробочное решение Hunter оптимально для банка, так как с одной стороны позволяет легко настраивать необходимые банку правила работы, с другой – оно основано на лучших мировых практиках и гарантирует высокий уровень обработки информации и существенное снижение количества мошеннических заявок".

Hunter не только борется с уже известными на рынке формами мошенничеств, но и постоянно дорабатывается с учетом новых изменений в этой области, добиваясь максимальной эффективности на каждом этапе работы с клиентами, повышая качество всего кредитного портфеля банка".

