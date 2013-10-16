БИНБАНК присоединяет Башинвестбанк

ОАО «БИНБАНК» присоединяет к себе ЗАО «Башинвестбанк» и гарантирует 100% правопреемственность по всем действующим обязательствам Башинвестбанка перед его клиентами и контрагентами. Решение о присоединении Башинвестбанка было принято на состоявшемся 14 октября 2013 года внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «БИНБАНК».

Напомним, что в ноябре 2008 года БИНБАНК приобрел 76% акций Башинвестбанка при поддержке Банка России, Национального банка Башкирии и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Завершение процедуры 100% присоединения состоится до конца текущего года.

«Объединение банков направлено на повышение качества обслуживания клиентов, внедрение единого продуктового предложения, а также на упрощение контроля над банковской группой в целом», - отмечает Микаил Шишханов, Президент БИНБАНКа.

По завершении процедуры объединения Башинвестбанк продолжит работу в статусе филиала БИНБАНКа в Уфе в составе Уральской региональной дирекции, что придаст ему дополнительный потенциал для усиления позиций в регионе и расширения доли рынка за счет сильного федерального бренда БИНБАНКа. Возглавит филиал БИНБАНКа в Уфе Ольга Чудинова, в зону ответственности которой войдет управление сетью БИНБАНКа на территории всей республики Башкортостан.

С начала 2014 года во всех присоединенных офисах БИНБАНК введет в действие единую линейку продуктов и услуг. При этом действие и условия продуктов, ранее предоставленных клиентам Башинвестбанка, останется неизменным.

