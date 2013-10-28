Кредитный портфель БИНБАНКа за три квартала 2013 года увеличился на 38%

Таковы данные отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.



Совокупный кредитный портфель БИНБАНКа на 1 октября 2013 года составил 108,3 млрд рублей, прирост с начала года – 29,7 млрд рублей. При этом объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос на 61% до 16,1 млрд рублей, а корпоративный кредитный портфель увеличился на 34% до 92,2 млрд рублей.

Объем средств, привлеченных от физических лиц, по данным на 1 октября составил 98,4 млрд рублей, увеличившись на 24% с начала года. Средства предприятий и организаций, размещенные в Банке, также продемонстрировали положительную динамику: 9,1% до 63,7 млрд рублей.

БИНБАНК продолжает планомерное увеличение собственного капитала. За 9 месяцев 2013 года размер собственных средств Банка увеличился на 23% или 4,3 млрд рублей. Таким образом, на 1 октября капитал Банка составил 22,8 млрд рублей.

В рамках активного развития розничного бизнеса и обслуживания малого и среднего предпринимательства БИНБАНК продолжает региональную экспансию. По итогам трех кварталов 2013 года было открыто 32 новых отделения по России. Региональная сеть на данный момент насчитывает более 160 офисов в 37 регионах страны.

