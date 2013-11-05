В Краснодаре приступил к обслуживанию новый офис БИНБАНКа

Дополнительный офис расположен по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Ставропольская, д. 159/2

«Мы открыли шестой офис в Краснодаре. В новом отделении нашими продуктами и услугами могут воспользоваться как физические, так и юридические лица. Мы неуклонно следуем нашей стратегии расширения региональной сети. Сегодня на Юге России БИНБАНК представлен в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе и Волгограде. В этих городах открыто 22 точки обслуживания клиентов. В наших планах дальнейшее расширение сети отделений», - отмечает руководитель блока региональных дирекций Алексей Фарафонтов.

Новый дополнительный офис в Краснодаре предлагает широкий спектр современных финансовых продуктов и услуг для частных клиентов: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр. Корпоративные клиенты БИНБАНКа получат оперативный и качественный сервис, включая кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, организацию зарплатных проектов.

В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.

Режим обслуживания:

Физических лиц:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 17:00

• Вс.: выходной день

Юридических лиц:

• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

• Сб., Вс.: выходной день

Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

