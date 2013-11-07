Акция в честь 20-летнего юбилея продлится до 15 декабря в Москве.
БИНБАНК предоставляет скидку на весь ассортимент памятных монет. «Монеты из драгоценных металлов – идеальный подарок, уместный как для близкого человека, так и для делового партнера, – отмечает директор департамента разработки розничных продуктов Антон Маслий. – Наш ассортимент регулярно пополняется, сегодня мы предлагаем к продаже свыше 50 видов монет от ведущих монетных дворов».
Все экземпляры отчеканены из золота и серебра высочайшей пробы с применением передовых технологий, голографических 3D-эффектов, цветных эмалей и нестандартных форм.
Для того чтобы получить скиду, необходимо распечатать купон на странице БИНБАНКа в социальных сетях Facebook или ВКонтакте (www.facebook.com/binbank.ru www.vk.com/binbank).
Приобрести монеты со скидкой, предъявив купон, можно в следующих московских отделениях БИНБАНКа:
• «Центральный», Известковый переулок, 3
• «Алексеевский», Зубарев пер., 15, к.1
• «Маяковский», ул. 1-я Тверская-Ямская, 8
• «Новые Черемушки», ул. Профсоюзная, 43 к.1
• «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
• «Земляной Вал», Земляной Вал, д. 24/30, стр.1
• «Мичуринский», Мичуринский пр-т, д. 22
• «Сокол», Ленинградский пр-т, 75, корп. 1Б
• «Сокольники», Сокольническая площадь, д. 9
• «БИН Эксклюзив Тверская-Ямская», ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1
Полный ассортимент монет представлен на сайте банка: http://www.binbank.ru/private-clients/coins.
Комментарии 0