БИНБАНК продлил действие акции «Узнай свою кредитную историю бесплатно»

Теперь услугой можно воспользоваться в любом офисе БИНБАНКа, имея при себе только паспорт.

Узнать кредитную историю в рамках акции, которая продлится до 31 декабря 2013 года, можно как с помощью Интернет-банка, не выходя из дома или офиса, так и в любом отделении БИНБАНКа. Бесплатно предоставляется только один отчет из Национального бюро кредитных историй.

Кредитный отчет содержит информацию о текущих финансовых обязательствах человека и об истории исполнения заемщиком принятых на себя обязательств по кредитным договорам. Ознакомившись со своей кредитной историей, клиент может получить представление о том, какая информация принимается во внимание банком при принятии решения о выдаче ему кредита, а также проверить правильность записей о ранее взятых кредитах.

