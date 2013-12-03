БИНБАНК открыл новый офис в Москве

Дополнительный офис «Тимирязевский/77» расположен по адресу: Дмитровское шоссе, д.13А.

Новое отделение предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг для частных клиентов: вклады на привлекательных условиях, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы и пр.

В дополнительном офисе организована зона круглосуточного обслуживания, в которой установлены банкомат и платежный терминал, с его помощью все желающие 24 часа в сутки в режиме on-line могут оплатить телефон, услуги ЖКХ и операторов сотовой связи, получить информацию об остатке на счете карты, выпущенной БИНБАНКом.

Режим обслуживания физических лиц:

• Пн. – Пт.: 10:00 – 21:00

• Сб.: 11:00 – 18:00

• Вс.: выходной день



Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

