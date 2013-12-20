БИНБАНК выплатил свыше 163 млн рублей купонного дохода за четвертый купонный период по биржевым облигациям серии БО-01

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер займа — 4B020102562B от 07.11.2011 г.). Размер выплат за четвертый купонный период (20.06.2013 г. - 20.12.2013 г.) составляет 163,2 млн рублей, в расчете на одну облигацию - 54,4 рублей. Общий размер выплат купонного дохода по облигациям БО-01 составил 621 780 000 (шестьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.

Напоминаем, что биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены 20 декабря 2011 года, на настоящий момент включены в ломбардный список Банка России и высший «Котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.

