БИНБАНК ввел мультивалютный депозит для крупных корпоративных клиентов

Депозит позволяет гибко управлять размещенными средствами в зависимости от ситуации на валютном рынке.

Теперь клиенты Банка могут размещать средства в рамках одного депозита в рублях, долларах США и Евро, располагая возможностью безналичной конвертации средств без ограничений и без потери доходности.

Средства вносятся в одной или нескольких валютах одновременно. В дальнейшем клиент самостоятельно определяет их соотношение в рамках депозита. Конвертация одной валюты в другую производится в безналичном порядке по курсу Банка на основе заявления клиента.

Минимальная сумма депозита составляет 1 млн рублей или эквивалент по курсу ЦБ на дату внесения денежных средств. Срок размещения мультивалютного депозита — от 31 до 729 дней. Выплата процентов производится по окончании срока размещения.



Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка или у персональных клиентских менеджеров по телефонам: 8 (800) 200-5075, 8 (495) 755-5060 (доб. 26-18, 26-17, 22-56, 29-45)

