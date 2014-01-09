БИНБАНК завершил присоединение Башинвестбанка

С 28.12.2013 ЗАО «Башинвестбанк» в составе всех его структурных подразделений перешел в статус филиала БИНБАНКа в Уфе.



Правопреемственность по всем действующим обязательствам Башинвестбанка перед его клиентами и контрагентами в полном объеме гарантируется БИНБАНКом. Во всех 14 дополнительных офисах Башинвестбанка будет доступна единая для БИНБАНКа линейка продуктов и услуг. Вместе с тем по ранее заключенным договорам (в том числе депозитным и кредитным) все клиенты Башинвестбанка продолжают обслуживаться на прежних условиях.

«Объединение банков направлено на повышение качества обслуживания клиентов, внедрение единого продуктового предложения, а также на упрощение контроля над банковской группой в целом», - отмечает Микаил Шишханов, Президент БИНБАНКа.

Решение о присоединении Башинвестбанка было принято на состоявшемся 14 октября 2013 года внеочередном Общем Собрании Акционеров ОАО «БИНБАНК». Являясь крупной федеральной организацией, БИНБАНК продолжит усиливать свои позиции в регионе и увеличивать долю рынка.

