БИНБАНК запустил долгосрочный вклад «Верные друзья»

Вклад размещается на 400 дней, каждые 100 дней ставка увеличивается на 1-2,5 процентных пункта.

Доход по максимальной ставке выплачивается в период с 301 по 400 день размещения вклада. В течение этого периода ставки в зависимости от суммы депозита составляют 10,5 – 11% годовых в рублях, 3,7 – 4% годовых в долларах США или евро.

«Важная особенность вклада «Верные друзья» заключается в том, что проценты каждые 100 дней капитализируются: начисленный доход зачисляется на счет вклада. Таким образом, при досрочном снятии суммы депозита вкладчик не теряет начисленные и капитализированные проценты», – комментирует Антон Маслий, директор департамента разработки розничных продуктов БИНБАНКа.

Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро.

Более подробную информацию о вкладе «Верные друзья» можно получить в едином информационном центре ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

