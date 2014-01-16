В Волгограде приступил к обслуживанию клиентов новый офис БИНБАНКа

Операционный офис «Краснооктябрьский» расположен по адресу: ул. им. Германа Титова, д. 36а.

Отделение обслуживает физических и юридических лиц. Физическим лицам доступен весь спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы. Корпоративные клиенты БИНБАНКа получат оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: РКО, кредитование, размещение средств, услуги в сфере ВЭД, корпоративные банковские карты, эквайринг. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.

Режим обслуживания:

Физических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 20:00

• Сб.: 10:00 – 18:00

• Вс.: выходной день



Юридических лиц

• Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00

• Сб., Вс.: выходной день





Более подробную информацию об услугах дополнительного офиса можно получить в едином информационном центре Банка по телефону 8 800 200 50 75 (звонки из городов России бесплатны).

