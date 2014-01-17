БИНБАНК выплатил свыше 113 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер займа 4В020302562В от 07 ноября 2011 г.). Размер выплат за первый купонный период составляет 113 420 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 56,71 рубля.

Напомним, что 16 июля 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения. По результатам закрытия книги заявок 12 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 11,25 % годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в котировальный список А1 ФБ ММВБ.

