БИНБАНК запустил акцию «Покупай и зарабатывай»

На кредитную карту возвращается до 5% с каждой покупки.

Клиент, оформивший в БИНБАНКе кредитную карту MasterCard до 30 июня 2014 года, сможет получать повышенный cashback при оплате товаров и услуг за границей: 5% от суммы любой покупки возвращается на карту категории Gold, 3% – на карту Standard. При расчетах кредитной картой в России клиент также получает часть средств обратно: 2% от суммы любой покупки по карте Gold, 1% - по карте Standard.

Плата за первый год обслуживания по картам MasterCard Standard и Gold взимается с 50-процентной скидкой и составляет 475 рублей и 1450 рублей соответственно.

Размер кредитного лимита по картам Gold – до 600 тыс. рублей, по картам Standard – до 300 тыс. рублей.

Ставка по кредитной карте категории Gold при оплате товаров и услуг составляет 22%, по карте Standard – 24%. Если же клиент использует кредитный лимит для снятия наличных, ставки составят 24% (Gold) и 27% (Standard).

Действует льготный период до 55 дней.

Более подробную информацию по акции и картам можно получить в едином информационном центре ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 555 55 75 (звонки из городов России бесплатны).

