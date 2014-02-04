Агентство «Рус-Рейтинг» улучшило прогноз по кредитным рейтингам БИНБАНКа

Статус прогноза - «возможное повышение», что обусловлено стабильным развитием Банка при адекватной поддержке капитализации.

Среди позитивных факторов, повлиявших на изменение прогноза, рейтинговое агентство отмечает дальнейшую диверсификацию бизнеса БИНБАНКа, предстоящее вхождение в капитал его основателя Михаила Гуцериева, хороший уровень делового и политического лобби собственников.

По мнению агентства, рейтинг Банка (на данный момент «АА» по российской шкале и «ВВВ» по международной) обоснован поддержкой финансово независимым собственником, развитым бизнесом и устойчивыми рыночными позициями, стабильной корпоративной клиентской базой, высоким запасом текущей ликвидности.

Также эксперты «Рус-Рейтинга» отмечают, что капитал Банка достаточен, а его качество – хорошее, возможности по наращиванию капитализации развитые. Модель управления и ресурсы основного акционера способны обеспечить Банку стабильность работы в стрессовых ситуациях, вызванных макроэкономическими факторами. Обязательства Банка устойчивы и характеризуются положительной динамикой всех основных источников. Уровень ликвидности Банка хороший, запас текущей ликвидности – высокий.

