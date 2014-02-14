БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей

14 февраля 2014 года БИНБАНК успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 общим номинальным объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой.

В ходе маркетинга ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00 %– 12,50 % годовых, что соответствует доходности 12,36 %– 12,89 % годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 2.8 млрд рублей. В результате по итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00% годовых (12,36% доходность к оферте).

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены ¬¬¬свыше 25 заявок инвесторов.

Выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список «А1», а также к включению в ломбардный список Банка России.

Организаторами размещения выступают НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк» и ОАО «Россельхозбанк».

