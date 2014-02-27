БИНБАНК улучшил условия «Универсального» депозита для корпоративных клиентов

Минимальная сумма депозита снижена с 500 тыс. рублей до 100 тыс. рублей (с 15 тыс. до 3 тыс. долларов или евро). Указанные минимальные суммы доступны клиентам, открывающим депозит без опций. В том случае если компанию интересуют дополнительные опции (возможность пополнения, частичного досрочного снятия или ежемесячная выплата процентов), то минимальная сумма составит 200 млн рублей, 6 тыс. долларов или евро (ранее – 1 млн рублей, 30 тыс. долларов или евро).

Максимальная сумма депозита увеличена и составляет теперь 300% от размера первоначального взноса (прежде – 200%). При этом размер депозита не должен превышать 100 млн рублей, 3 млн долларов или евро.

Депозит «Универсальный» позволяет клиенту самостоятельно выбирать параметры исходя из своих финансовых потоков. Срок размещения средств – от 91 до 729 дней (с опциями) и от 31 до 729 дней (без опций). Процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы, валюты и срока размещаемого депозита.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «БИНБАНК» (www.binbank.ru) или обратившись в контакт-центр по телефону 8 800 200-50-75.

