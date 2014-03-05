Клиенты БИНБАНКа получили возможность оплачивать штрафы ГИБДД без комиссий

Моментально оплатить штрафы ГИБДД без комиссий можно через интернет-банк «БИНБАНК-онлайн». Данная акция действует до 31 марта 2014 года.

Интернет-банк позволяет с удобством, в любое время совершать регулярные платежи. В частности, оплачивать мобильную связь, услуги интернет-провайдеров и ЖКХ, осуществлять денежные переводы, круглосуточно получать информацию о состоянии счетов, оплачивать кредиты, оформленные в разных банках.

Более подробную информацию о возможностях «БИНБАНК-онлайн» можно получить на сайте binbank.ru или по телефону 8 800 555-55-75 (бесплатно по России).

