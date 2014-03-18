Переводы через систему «Золотая Корона» стали доступны во всех отделениях БИНБАНКа

Денежные переводы по системе «Золотая Корона» осуществляются без открытия банковского счета в рублях РФ, долларах США или евро. Минимальная сумма перевода отсутствует.

Для осуществления денежного перевода необходимо обратиться в офис БИНБАНКа, заполнить краткий бланк, предъявить документ, удостоверяющий личность, внести в кассу сумму и комиссию за перевод. Для получения денежного перевода клиенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сообщить оператору Банка номер и сумму перевода.

Денежный перевод будет выплачен полностью, без удержания дополнительной комиссии с получателя. Скорость доставки перевода - 1 минута.

«Золотая Корона – Денежные переводы» (ООО РНКО «Платежный Центр») – это сервис мгновенных денежных переводов без открытия счета, имеющий 40 тыс. пунктов на территории России и стран СНГ.

Более подробную информацию можно получить в едином информационном центре ОАО «БИНБАНК» по телефону 8 800 200 70 75 (звонки из городов России бесплатны).

