БИНБАНК выплатил свыше 160 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07 ноября 2011 года). Размер выплат за первый купонный период составил 161 400 тыс. рублей. Размер процентов по одной биржевой облигации - 53,80 рублей.

Биржевые облигации серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года БИНБАНК разместил в сентябре 2013 года. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

В декабре 2013 года биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 были включены в ломбардный список ЦБ РФ, а в феврале 2014 года - в котировальный список «А» первого уровня Фондовой биржи ММВБ.

