Совокупные активы БИНБАНКа по МСФО за 2013 год увеличились на 29%, составив 217,4 млрд рублей

В первую очередь рост активов Группы* за 2013 год по МСФО был обусловлен увеличением объема кредитного портфеля на 59% до 136,3 млрд. руб. (85,6 млрд. руб. в 2012 году). Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 55% и составили 118,6 млрд. руб. Согласно стратегии развития в 2013 году Банк усилил свои позиции в высокомаржинальных сегментах, в том числе в розничном бизнесе. В результате розничный портфель возрос на 92% и составил 17,7 млрд. руб. (против 9,2 млрд. руб. в 2012 году).

Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней в кредитном портфеле Банка на отчетную дату ниже среднего по рынку и составляет 3,4%. Коэффициент покрытия просроченной задолженности NPL 90+ резервами составил 109%.

Объем совокупных обязательств Банка на конец 2013 года составил 199,2 млрд. руб., увеличившись на 27% (156,7 млрд. руб. на конец 2012 года). Основу роста пассивной базы составили средства клиентов в объеме 172 млрд. руб. (+26%) и выпущенные ценные бумаги в объеме 13 млрд. руб. (+156%) в связи с размещением биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 5 млрд. руб., а также серий 03, 04 и 05 Еврокоммерческих бумаг (ECP) на общую сумму 93,8 млн. долл. США в рамках Программы ECP объемом 300 млн. долл. США.

Средства частных вкладчиков увеличились с 85,5 млрд. руб. до 106 млрд. руб. (+24%). Средства корпоративных клиентов выросли с 50,9 млрд. руб. до 66 млрд. руб. (+30%).

Капитал 1 уровня вырос с 12,5 млрд. руб. до 18,2 млрд. руб. (+46%). Положительная динамика была обеспечена как за счет вливаний в капитал 1 уровня в объеме 5 млрд. руб., так и полученной прибыли. Уровень достаточности капитала 1 уровня в соответствии с подходом Базель 2 составил 8,5% (капитала 2 уровня – 12,1%), что значительно превышает нормативные показатели и свидетельствует о хорошем уровне капитализации. На первую половину 2014 года Банком запланировано очередное увеличение капитала 1 уровня на 4 млрд. руб. (допэмиссия акций в пользу компании, бенефициаром которой является Михаил Гуцериев – основатель ОАО «БИНБАНК»).

Процентный доход Группы составил 18,4 млрд. руб., увеличившись на 34% по сравнению с результатом на конец 2012 года. Благодаря существенному увеличению процентного дохода, чистый процентный доход (до формирования резервов) возрос с 4,3 млрд. руб. до 6,1 млрд. руб. Чистые непроцентные доходы также существенно возросли – с 3,8 млрд. руб. до 6 млрд. руб. (+57%), в основном за счет комиссионного дохода и дохода по операциям с иностранной валютой. Финансовый результат деятельности Группы по итогам 2013 составил 753,6 млн. руб., что полностью соответствует плановым показателям.

Запас текущей ликвидности Банка сохраняется традиционно высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом. Уровень высоколиквидных активов по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 13% от совокупных активов.



Таким образом, за прошедший отчетный период Банк продемонстрировал хорошие балансовые показатели и стабильный уровень прибыльности. В 2014 году Банк планирует дальнейшую диверсификацию бизнеса, расширение клиентской базы и укрепление рыночных позиций по основным стратегическим направлениям. Также среди приоритетов на 2014 год можно выделить сохранение высокого уровня качества активов и повышение эффективности операций Банка.



* В состав консолидированной Группы входят: ОАО «БИНБАНК», ООО «Стандард Девелопмент», Компания «БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД», ЗПИФ рентный «Финам –Капитальные вложения».

